【焼肉ライク】黒毛和牛500円は衝撃的なお得さ。8月29日から「焼肉の日＆創業祭」開催

焼肉ライクは、2026年8月29日から31日までの3日間限定で「焼肉の日＆創業祭」を開催します。

8月29日に創業8周年を迎えるという焼肉ライク。創業日であり"焼肉の日"でもあるこの日は、厳選した「黒毛和牛赤身」の単品ハーフが、1日限定の特別価格500円でお得に味わえます。

続く8月30日と31日には、人気のお肉が一度に楽しめる「焼肉の日ごちそうセット」を1990円で販売します。

・【8月29日限定】黒毛和牛赤身 単品ハーフ

さっと炙れば、やわらかな口どけと上質な脂の甘みが口いっぱいに広がります。表面を香ばしく焼き上げることで、赤身の濃い旨みが噛むほどに味わえます。

いつものセットに1品を追加して、また自分へのご褒美として楽しめそうです。

価格は500円。

注文は1人1回につき1皿まで。他の割引やクーポン、サービスとの併用はできません。

また、焼肉セットの注文が必須です。個体差があるため写真と異なる場合があります。

・【8月30日・31日限定】焼肉の日ごちそうセット

赤身の濃い旨みと脂の甘みを堪能できる黒毛和牛赤身、ジューシーなカルビ、食べごたえ十分のハラミを盛り合わせた、焼肉の日ならではの特別セット。ごはん、スープ、キムチ付きです。

価格は1990円。

他の割引、クーポン、サービスとの併用はできません。個体差によって写真と異なる場合があります。

【東京都の実施店舗一覧】

新橋本店／浜松町店／田町芝浦店／渋谷宇田川町店／渋谷道玄坂店／新宿西口店／新宿南口店／高田馬場店／五反田西口店／北千住店／池袋東口店／南池袋店／秋葉原電気街店／秋葉原中央通り店／神田西口店／ 御茶ノ水店／錦糸町北口店／錦糸町南口店／武蔵小山店／飯田橋店／蒲田西口店／中野サンモール店／高円寺店／立川南口店／東久留米店／八王子店／国立店／両国店／浅草店／新宿歌舞伎町店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部