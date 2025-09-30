女性が歌うと断然かわいい「アニメソング」９パターン
「幼い印象を持たれるのでは…」という恐れから、カラオケでアニメソングを敬遠する女性は多いと思います。しかし、選ぶ曲によっては、男性からの好感度が上がることもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者に行ったアンケートを参考に、「女性がカラオケで歌ってくれると『かわいい！』と思うアニメソング９パターン」をご紹介いたします。
【１】歌がうまい女性に聞かせてほしい『ブルーバード』（ＮＡＲＵＴＯ?ナルト?）
「『いきものがかり』の曲は難しいので、うまく歌えていたら聞き惚れてしまう」（１０代男性）というように、難しい曲を歌いこなせる歌唱力に魅了されてしまうようです。歌のうまさを押しつけるのではなく、心を込めて歌うと、聞く人のハートに染み渡るかもしれません。
【２】アニメに夢中になっていたころを思い出す『ロマンティックあげるよ』（ドラゴンボール）
「『ドラゴンボール』初期の曲なので、『これ知ってるんだ！』とうれしくなる」（３０代男性）というように、なつかしい曲を選んだことで、親近感がわく男性が多いようです。歌詞の内容に勇気づけられるところも、この曲が喜ばれる理由だと考えられます。
【３】歌った直後にキメ台詞を言われたい『ムーンライト伝説』（セーラームーン）
「『月に代わって、お仕置きよ！』と言ってほしい」（２０代男性）というように、有名なキメ台詞は、男ゴコロをわしづかみにしているようです。台詞を発するときは、気になる男性に向けてキメてみると、ドキッとさせることができるでしょう。
【４】世代を超えて盛り上がれる『タッチ』（タッチ）
「みんなで盛り上がれる」（３０代男性）など、ノリのよさからこの曲を支持する男性は多いようです。「野球をしていた男なら、間違いなくテンションが上がる！」（２０代男性）という声もあったので、野球部出身の男性の前で歌うと歓迎されるでしょう。
【５】メロディが簡単でかわいい『ラムのラブソング』（うる星やつら）
「はにかみながら、かわいく歌ってほしい」（２０代男性）というように、女性の照れる様子が、男性の目には魅力的に映るようです。自信がなさそうに歌う姿も、男性を「胸キュン」させるようなので、ムリに上手に歌おうとしなくてもいいでしょう。
【６】「キラッ」というポーズをやってほしい『星間飛行』（マクロスＦ）
「ポーズがかわいい」（２０代男性）というように、キメポーズへの期待の声が多く上がった曲です。作品に登場するキャラクターのダンスが男性の人気を集めているようなので、歌はもちろん、振付ごとマスターするといいでしょう。
【７】歌詞にキュンとくる『君の知らない物語』（化物語）
「これを歌って、かわいく思えない人はいない」（１０代男性）など、切ない恋ゴコロを訴える歌詞の効果で、女性の魅力が倍増して見える場合があるようです。気になる男性の前で歌って、反応を試してみてはいかがでしょうか。
【８】誰でもわかるアニソン『残酷な天使のテーゼ』（新世紀エヴァンゲリオン）
「アニメソングだけど、オタク的な印象を受けない」（２０代男性）というように、曲自体へのイメージのよさから、支持する男性が多いようです。男女ともに口ずさめる大ヒット曲である点も、受けがいい理由のひとつだと考えられます。
【９】女性のセクシーな面が垣間見られる『キューティーハニー』（キューティーハニー）
「実写版でセクシーに歌った倖田來未さんみたいなエロかっこいい路線を期待！」（２０代男性）というように、女性の色っぽい歌声にドキドキする男性が多いようです。「『ハニーフラッシュ！』のフリもぜひ！」（２０代男性）という声もあったので、振付を披露すると喜ばれるでしょう。
ほかにも、カラオケで歌ったアニメソングで、男性に「かわいかった！」と喜ばれた曲があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
【１】歌がうまい女性に聞かせてほしい『ブルーバード』（ＮＡＲＵＴＯ?ナルト?）
「『いきものがかり』の曲は難しいので、うまく歌えていたら聞き惚れてしまう」（１０代男性）というように、難しい曲を歌いこなせる歌唱力に魅了されてしまうようです。歌のうまさを押しつけるのではなく、心を込めて歌うと、聞く人のハートに染み渡るかもしれません。
「『ドラゴンボール』初期の曲なので、『これ知ってるんだ！』とうれしくなる」（３０代男性）というように、なつかしい曲を選んだことで、親近感がわく男性が多いようです。歌詞の内容に勇気づけられるところも、この曲が喜ばれる理由だと考えられます。
【３】歌った直後にキメ台詞を言われたい『ムーンライト伝説』（セーラームーン）
「『月に代わって、お仕置きよ！』と言ってほしい」（２０代男性）というように、有名なキメ台詞は、男ゴコロをわしづかみにしているようです。台詞を発するときは、気になる男性に向けてキメてみると、ドキッとさせることができるでしょう。
【４】世代を超えて盛り上がれる『タッチ』（タッチ）
「みんなで盛り上がれる」（３０代男性）など、ノリのよさからこの曲を支持する男性は多いようです。「野球をしていた男なら、間違いなくテンションが上がる！」（２０代男性）という声もあったので、野球部出身の男性の前で歌うと歓迎されるでしょう。
【５】メロディが簡単でかわいい『ラムのラブソング』（うる星やつら）
「はにかみながら、かわいく歌ってほしい」（２０代男性）というように、女性の照れる様子が、男性の目には魅力的に映るようです。自信がなさそうに歌う姿も、男性を「胸キュン」させるようなので、ムリに上手に歌おうとしなくてもいいでしょう。
【６】「キラッ」というポーズをやってほしい『星間飛行』（マクロスＦ）
「ポーズがかわいい」（２０代男性）というように、キメポーズへの期待の声が多く上がった曲です。作品に登場するキャラクターのダンスが男性の人気を集めているようなので、歌はもちろん、振付ごとマスターするといいでしょう。
【７】歌詞にキュンとくる『君の知らない物語』（化物語）
「これを歌って、かわいく思えない人はいない」（１０代男性）など、切ない恋ゴコロを訴える歌詞の効果で、女性の魅力が倍増して見える場合があるようです。気になる男性の前で歌って、反応を試してみてはいかがでしょうか。
【８】誰でもわかるアニソン『残酷な天使のテーゼ』（新世紀エヴァンゲリオン）
「アニメソングだけど、オタク的な印象を受けない」（２０代男性）というように、曲自体へのイメージのよさから、支持する男性が多いようです。男女ともに口ずさめる大ヒット曲である点も、受けがいい理由のひとつだと考えられます。
【９】女性のセクシーな面が垣間見られる『キューティーハニー』（キューティーハニー）
「実写版でセクシーに歌った倖田來未さんみたいなエロかっこいい路線を期待！」（２０代男性）というように、女性の色っぽい歌声にドキドキする男性が多いようです。「『ハニーフラッシュ！』のフリもぜひ！」（２０代男性）という声もあったので、振付を披露すると喜ばれるでしょう。
ほかにも、カラオケで歌ったアニメソングで、男性に「かわいかった！」と喜ばれた曲があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）