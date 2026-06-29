興味あることが次々溢れる週。気軽にチャレンジしてみては？仕事は停滞していた案件が回り出す反面、過去のトラブルがぶり返す恐れも。冷静に対処することが改善策に。金運は買い物運が◎。恋愛は意外な場所に出会いがあるかも。アウェイなスポットに繰り出しましょう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年下半期占い」公開中です!!2026年7月〜12月のあなたの運勢はいかに!?>>下半期占いはこちら