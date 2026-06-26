「試しがいのある新しさ」いつもとは少し雰囲気を変えたいとき。買ったきりでは終わらせない、必然的に出番が増えるプロたちの見どころは？定番の延長でマイナーチェンジ着慣れたアイテムをアップデートする感覚で、丈やデザインに変化を。手持ちの服になじみながらも、鮮度の高い装いが実現。「そでに季節を投影」半そでジャケット／STATE OFMIND（ゲストリスト）「半そでになるだけで、おのずとくだけた雰囲気。真夏にも活躍す