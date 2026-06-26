スタイリストが選ぶのは「ココが違う定番」出番が増える服
「試しがいのある新しさ」
いつもとは少し雰囲気を変えたいとき。買ったきりでは終わらせない、必然的に出番が増えるプロたちの見どころは？
定番の延長でマイナーチェンジ
着慣れたアイテムをアップデートする感覚で、丈やデザインに変化を。手持ちの服になじみながらも、鮮度の高い装いが実現。
「そでに季節を投影」
半そでジャケット／STATE OFMIND（ゲストリスト） 「半そでになるだけで、おのずとくだけた雰囲気。真夏にも活躍する、風通しのいいリネン混。（出口さん）」
「 品をくずさないさじ加減」
上質な風合いや、コンサバなシルエットを意識すれば、飾り気のあるデザインもリアルに落とし込める。
「無意識でもメリハリよく」
オールインワン／パサンド バイヌキテパ（スピック&スパン ルミネ有楽町） 「白黒だからふだん柄を着ない私でもキュンと。胸下の切り替えで脚も長く。（船戸さん）」
探し求めていた理想の色み
好みの色であることは大前提。そこからさらに踏み込んだ「色み」へのこだわりが稼働率を大きく左右。素材特有のニュアンスも味方につけて。
「経年変化も楽しめる」
〈右〉ピンクストレートデニムパンツ（RHC限定）／RH ヴィンテージ（RHC ロンハーマン） 「にごりのないキレイな発色が好み。デニムなら必然的にカジュアルに落とし込めます。（樋口さん）」
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