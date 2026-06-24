近年、食業界を席巻している「もちもちブーム」。日本人はもともと大福やうどん、お餅などの“もちもち食感”が大好きだが、最近はその熱狂がさらに加速している。【写真】1秒に4個売れるファミマの「超も〜っちりパン」そんな中、コンビニ大手のファミリーマートから登場し、今年異例の大ヒットを記録しているのが「超も〜っちりパン」シリーズだ。なんと発売わずか24日間で累計販売数1000万食を突破し、「1秒間に4個売れている」