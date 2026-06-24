空前のもちもちブーム到来！1秒に4個売れるファミマの「超も〜っちりパン」大ヒットの秘密と開発裏話を徹底取材！
近年、食業界を席巻している「もちもちブーム」。日本人はもともと大福やうどん、お餅などの“もちもち食感”が大好きだが、最近はその熱狂がさらに加速している。
【写真】1秒に4個売れるファミマの「超も〜っちりパン」
そんな中、コンビニ大手のファミリーマートから登場し、今年異例の大ヒットを記録しているのが「超も〜っちりパン」シリーズだ。
なんと発売わずか24日間で累計販売数1000万食を突破し、「1秒間に4個売れている」という驚異的な記録を叩き出している。これはファミマの大人気定番商品「生コッペパン」に次ぐ記録的な大ヒットだ。
今回は、そんな大注目の「超も〜っちりパン」シリーズ各商品の特徴をチェックするとともに、気になる開発の舞台裏についてファミリーマートの担当者に詳しく話を聞いてきた。
■驚異のヒットを記録中！「超も〜っちりパン」ラインナップ紹介
「ファミマルBakery」から登場した本シリーズは、これまでに計7種類が販売されている。日頃から親しまれている人気の定番パンを、これまでにない“超も〜っちり”食感へと進化させた新商品だ。現在、全国のファミリーマート(約1万6400店)で展開されている商品を紹介する。
（※地域・店舗によって仕様・価格が異なる場合や、取り扱いのない場合がある。また、商品の販売期限は未定となっている）。
1. も〜っちり食感キャラメルドーナツ
価格：178円
特徴： も〜っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツ。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドをトッピング。
(※沖縄県では仕様と価格が異なる)
2. も〜っちり食感ホイップあんぱん
価格：158円
特徴：も〜っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れた一品。
3. も〜っちり食感チョコメロンパン
価格： 170円
特徴： も〜っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパン。
4. も~っちり食感チーズパン
価格: 198円
特徴: も〜っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピング！
5. も〜っちり食感ピザパン
価格：198円
特徴：も〜っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピング。
6.も〜っちり食感チョコクリームパン
価格： 198円
特徴： も〜っちり食感の生地でチョコクリームを包んで焼き上げ、さらにチョコホイップを入れた一品。
■【直撃インタビュー】「硬くなる・ベチャつく」の壁をどう越えた？担当者が語る開発秘話
これほどまで人々を虜にする「もっちり感」は一体どのようにして生まれたのか。誰もが気になる疑問やこだわりについて、ファミリーマートの開発担当者に聞いてみた。
──もっちり感をパンで追求すると、水分が多すぎてベチャベチャになったり、翌日にはガチガチに硬くなったりするパサつき問題が起こると思います。開発に要した時間や苦労、クリアした方法を教えてください。
開発期間は約半年を要しました。ご指摘の通り、パンは焼成時に水分が飛んでしまうため、これまでの課題であった「日持ち」と「さらなる柔らかさ・もちもち感」の両立が最大の壁でした。これをクリアした最大の秘訣は、「でんぷん」の活用です。
複数のでんぷんをそれぞれのパンに合う最適な種類・量で組み合わせて使用することで、特徴のあるもちもちとした食感を再現しました。パンの種類(生地)ごとに最適なでんぷんの種類や配合量が全く異なるため、各商品に合う最適なでんぷんの組み合わせを見つけ出し、一つひとつ調整していく作業に最も苦労しました。
──お客様の反響を教えてください！
おかげさまで非常に大きな反響をいただいております。発売開始から好調に推移し、5月末時点でシリーズ累計販売数は約1600万食を突破いたしました。
2023年に発売し現在も定番としてご好評いただいている「生コッペパン」シリーズに次ぐ、ファミリーマートのパンカテゴリーにおける記録的な大ヒットとなっております。
──一番人気の味を教えてください。
現在販売しているシリーズの中で一番人気の商品は「も〜っちり食感ホイップあんぱん」です。開発にあたっては50パターン以上の製品を確認し、100パターン近くの配合検討を重ねました。その結果、強いもっちり感と柔らかさを兼ね備えた、独特の「も〜っちり生地」に仕上がりました。シリーズの中でも特にリピート率が高い商品となっております。
──ネーミングが最高ですが、どういった部分を表現したかったのでしょうか？ また今回「もちもち」食感にチャレンジした理由は？
「超も〜っちり」というネーミングにしたのは、ファミリーマートの強みである「生地のおいしさ」をダイレクトに伝えるためです。
食感の中で「もちもち」を選んだ理由として、元々もちもちとパンの組み合わせは人気のある組み合わせでしたが、パンの進化に伴い、さらにもちもちとした食感がしっかりと感じられる食感の商品ができるのではないかと考え今回チャレンジしました！
■ファミマの「いちばんおいしい」！ を体感しよう
ファミリーマートは2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げている。その「いちばんおいしい」を目指す、ファミリーマートの挑戦から生まれたのが、この「超も〜っちりパン」シリーズだ。
開発陣が半年間、100パターン近い試行錯誤を繰り返して辿り着いた「でんぷんの黄金比率」。その驚きのもっちり食感を、ぜひお近くのファミリーマートで体験してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】1秒に4個売れるファミマの「超も〜っちりパン」
そんな中、コンビニ大手のファミリーマートから登場し、今年異例の大ヒットを記録しているのが「超も〜っちりパン」シリーズだ。
なんと発売わずか24日間で累計販売数1000万食を突破し、「1秒間に4個売れている」という驚異的な記録を叩き出している。これはファミマの大人気定番商品「生コッペパン」に次ぐ記録的な大ヒットだ。
今回は、そんな大注目の「超も〜っちりパン」シリーズ各商品の特徴をチェックするとともに、気になる開発の舞台裏についてファミリーマートの担当者に詳しく話を聞いてきた。
■驚異のヒットを記録中！「超も〜っちりパン」ラインナップ紹介
「ファミマルBakery」から登場した本シリーズは、これまでに計7種類が販売されている。日頃から親しまれている人気の定番パンを、これまでにない“超も〜っちり”食感へと進化させた新商品だ。現在、全国のファミリーマート(約1万6400店)で展開されている商品を紹介する。
（※地域・店舗によって仕様・価格が異なる場合や、取り扱いのない場合がある。また、商品の販売期限は未定となっている）。
1. も〜っちり食感キャラメルドーナツ
価格：178円
特徴： も〜っちりとした食べ応えのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツ。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドをトッピング。
(※沖縄県では仕様と価格が異なる)
2. も〜っちり食感ホイップあんぱん
価格：158円
特徴：も〜っちり感と柔らかさを兼ね備えたパン生地に、北海道産小豆のこしあんを包み焼き上げ、さらにミルクホイップを入れた一品。
3. も〜っちり食感チョコメロンパン
価格： 170円
特徴： も〜っちり食感のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパン。
4. も~っちり食感チーズパン
価格: 198円
特徴: も〜っちり食感の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピング！
5. も〜っちり食感ピザパン
価格：198円
特徴：も〜っちり食感の生地に、ピザソースとチーズソースを包み、クラッシュチーズをトッピング。
6.も〜っちり食感チョコクリームパン
価格： 198円
特徴： も〜っちり食感の生地でチョコクリームを包んで焼き上げ、さらにチョコホイップを入れた一品。
■【直撃インタビュー】「硬くなる・ベチャつく」の壁をどう越えた？担当者が語る開発秘話
これほどまで人々を虜にする「もっちり感」は一体どのようにして生まれたのか。誰もが気になる疑問やこだわりについて、ファミリーマートの開発担当者に聞いてみた。
──もっちり感をパンで追求すると、水分が多すぎてベチャベチャになったり、翌日にはガチガチに硬くなったりするパサつき問題が起こると思います。開発に要した時間や苦労、クリアした方法を教えてください。
開発期間は約半年を要しました。ご指摘の通り、パンは焼成時に水分が飛んでしまうため、これまでの課題であった「日持ち」と「さらなる柔らかさ・もちもち感」の両立が最大の壁でした。これをクリアした最大の秘訣は、「でんぷん」の活用です。
複数のでんぷんをそれぞれのパンに合う最適な種類・量で組み合わせて使用することで、特徴のあるもちもちとした食感を再現しました。パンの種類(生地)ごとに最適なでんぷんの種類や配合量が全く異なるため、各商品に合う最適なでんぷんの組み合わせを見つけ出し、一つひとつ調整していく作業に最も苦労しました。
──お客様の反響を教えてください！
おかげさまで非常に大きな反響をいただいております。発売開始から好調に推移し、5月末時点でシリーズ累計販売数は約1600万食を突破いたしました。
2023年に発売し現在も定番としてご好評いただいている「生コッペパン」シリーズに次ぐ、ファミリーマートのパンカテゴリーにおける記録的な大ヒットとなっております。
──一番人気の味を教えてください。
現在販売しているシリーズの中で一番人気の商品は「も〜っちり食感ホイップあんぱん」です。開発にあたっては50パターン以上の製品を確認し、100パターン近くの配合検討を重ねました。その結果、強いもっちり感と柔らかさを兼ね備えた、独特の「も〜っちり生地」に仕上がりました。シリーズの中でも特にリピート率が高い商品となっております。
──ネーミングが最高ですが、どういった部分を表現したかったのでしょうか？ また今回「もちもち」食感にチャレンジした理由は？
「超も〜っちり」というネーミングにしたのは、ファミリーマートの強みである「生地のおいしさ」をダイレクトに伝えるためです。
食感の中で「もちもち」を選んだ理由として、元々もちもちとパンの組み合わせは人気のある組み合わせでしたが、パンの進化に伴い、さらにもちもちとした食感がしっかりと感じられる食感の商品ができるのではないかと考え今回チャレンジしました！
■ファミマの「いちばんおいしい」！ を体感しよう
ファミリーマートは2026年9月に創立45周年を迎えるにあたり、「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げている。その「いちばんおいしい」を目指す、ファミリーマートの挑戦から生まれたのが、この「超も〜っちりパン」シリーズだ。
開発陣が半年間、100パターン近い試行錯誤を繰り返して辿り着いた「でんぷんの黄金比率」。その驚きのもっちり食感を、ぜひお近くのファミリーマートで体験してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。