コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月23日から「スプライト」無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。今だけ値引き中の商品も【「スプライト」無料券】6月23日から29日までの期間、コカ・コーラ「コカ・コーラ ゼロ」（500ml）を購入すると、「スプライト」（470ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。引換期間は6月30日から7月13日まで。1度の会計で「コカ・コーラ ゼロ」を複数購入しても、もらえ