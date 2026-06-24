ポプラで「スプライト」無料券もらえる！6月23日開始のお得キャンペーンまとめ。

コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月23日から「スプライト」無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。

今だけ値引き中の商品も

【「スプライト」無料券】

6月23日から29日までの期間、コカ・コーラ「コカ・コーラ ゼロ」（500ml）を購入すると、「スプライト」（470ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月30日から7月13日まで。

1度の会計で「コカ・コーラ ゼロ」を複数購入しても、もらえる無料券は1枚（1本分）です。

【今週のグッドプライス商品】

期間中に商品を値引きして販売する「グッドプライス応援団」。6月23日から7月6日までの期間、お得に購入できる商品を紹介します。

●森永乳業 マウントレーニア プロテイン カフェラッテ（240ml）...228円→218円

●森永乳業 inPROTEIN 甘くない抹茶オレ（330ml）...268円→258円

●森永乳業 inPROTEIN 甘くないカフェオレ（330ml）...268円→258円

●明治 おいしい牛乳（200ml）...155円→145円

●明治 おいしいミルクコーヒー（450ml）...275円→265円

●明治 おいしいミルク紅茶（450ml）...275円→265円

●伊藤園 毎日1杯の青汁 ソイラテ（200ml）...155円→145円

●伊藤園 毎日1杯の青汁 すっきり無糖（200ml）...155円→145円

●カゴメ 野菜生活100 オリジナル（200ml）...180円→170円

●カゴメ 野菜生活100 ベリーサラダ（200ml）...180円→170円

●江崎グリコ アーモンド効果 砂糖不使用（200ml）...155円→145円

●江崎グリコ アーモンド効果 3種のナッツ（200ml）...155円→145円

●江崎グリコ アーモンド効果 オリジナル（200ml）...155円→145円

●江崎グリコ アーモンド効果 香ばしコーヒー（200ml）...155円→145円

●江崎グリコ アーモンド効果 薫るカカオ（200ml）...155円→145円

●レッドブル・ジャパン レッドブル エナジードリンク／シュガーフリー／グレープエディション／マスカットエディション／チェリーエディション（各250ml）...よりどり2本購入で40円引き

●赤城乳業 スペシャルパフェ 幸せのチョコバニラ／ダブルチョコミント／贅沢ストロベリー／トリプルクッキー&バニラ（各300ml）...よりどり2個購入で30円引き

いずれのキャンペーンも、一部店舗では実施していません。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ