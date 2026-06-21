毎年人気を集めるゴンチャのピーチシリーズが、2026年はさらにパワーアップして登場します。期間限定で発売される「ピーチフルピーチ」は、福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃・黄桃のダブルピーチソースを贅沢に使用したデザートティー。桃のジューシーな甘みと爽やかな味わいを存分に楽し