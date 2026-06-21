少し変わったお願いをされた女性配達員【漫画】本編を読むこれは女性の郵便配達員がある集合住宅に配達に行ったときの話だ。1階のエントランスにある集合ポストに郵便物を差し入れていると、若い女性が声をかけてきた。ひどく怯えた様子の彼女は、郵便配達員に「2階にある自分の部屋まで一緒に行ってもらえませんか？」とお願いをしてきたのだった。一体彼女は何に怯えているのだろうか？ついに彼女が怯えているモノの“正体”が現