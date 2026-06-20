北海道Likersの『情熱の仕事人』では、北海道のさまざまな分野の“仕事人”を取り上げ、その取り組みや志、熱い想いなどを紹介しています。 今回お話をお伺いしたのは、新潟県に本社を置く大手米菓メーカー『岩塚製菓』の皆さん。同社は1990年に千歳市に工場を設立して以来、北海道を大切にしてきました。今回は、北海道事業部長・角地徹也さん、北海道支店営業サポート兼広報・渡辺道代さん、そして北海道工場