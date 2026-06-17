勇者にしか抜けない剣…それって本当？勇者な業者の活躍に呆然【4コマ漫画】津夏なつなさんの「抜けない剣」を読む漫画経験ゼロから｢4コマ1000本ノック｣と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿して人気を博すクリエイターが津夏なつな(@tunatu727)さんだ。由緒正しき伝説にのっとったシチュエーションを描いた作品『抜けない剣』が話題を呼んでいる。本作の制作秘話などを津夏さんに聞いた。■伝説の剣を抜く業者4コマ「抜