抜けない“伝説の剣”を引き抜いたのは現場の勇者？→工具やジャッキで物理的にエクスカリバーを引き抜くファンタジー崩壊のオチ【作者に聞く】

抜けない“伝説の剣”を引き抜いたのは現場の勇者？→工具やジャッキで物理的にエクスカリバーを引き抜くファンタジー崩壊のオチ【作者に聞く】