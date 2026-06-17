抜けない“伝説の剣”を引き抜いたのは現場の勇者？→工具やジャッキで物理的にエクスカリバーを引き抜くファンタジー崩壊のオチ【作者に聞く】
【4コマ漫画】津夏なつなさんの「抜けない剣」を読む
漫画経験ゼロから｢4コマ1000本ノック｣と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿して人気を博すクリエイターが津夏なつな(@tunatu727)さんだ。由緒正しき伝説にのっとったシチュエーションを描いた作品『抜けない剣』が話題を呼んでいる。本作の制作秘話などを津夏さんに聞いた。
■伝説の剣を抜く業者
｢勇者にしか抜けない｣と言い伝えられている剣を見て抜き出そうと動き始めたのは、なんと作業着姿の一団だ。工具やジャッキを駆使して見事に抜き出してしまうというオチに、読者からは｢現場の勇者とも言えなくない｣｢ファンタジーの欠けらもない｣とツッコミが殺到し、9900件超のいいねが寄せられた。
本作のアイデアについて津夏さんは、｢“抜けない剣”というのは、4コマ界隈ではメジャーなテーマの1つです。『どう抜くか』にフィーチャーしてみました｣と語る。さらに｢私の普段の仕事で得た経験が生きました！あらゆる工具を駆使して伝説の剣を抜く方法を仕事中に考えているときは楽しかったです(笑)｣と裏話を明かす。
■定番ネタへの多彩なアプローチ
読者からの反響に対し津夏さんは、｢あらゆる現場に現れて依頼人の問題を解決していく業者さんは本当にカッコいいので、そのことが伝わって何よりです(笑)｣と喜ぶ。また、｢『勇者じゃなくて業者だった』というコメントがおもしろかったです｣と印象に残った声についても語る。
今後の制作活動については、｢読者の皆さんからいただいたコメントを参考にネタを思いつくことがよくありますので、同じテーマでもいろんなアプローチができておもしろいなと思います｣と意欲を見せた。本作は電子書籍｢4コマ1000本ノックベストセレクション〜みんなのコメント付き〜｣にも収録されている。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。