シーズンごとにさまざまな限定バーガーを販売している「フレッシュネスバーガー」。2026年6月10日〜7月7日(火)の期間は、柚子胡椒と生七味を使った「香る大人の和バーガー」が登場する。【写真】「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」「フレッシュネスバーガー」の期間限定バーガーとクラフトレモネード■ゴロッと野菜の食感も楽しい本格バーガー【写真】「柚子胡椒香る 香味野菜の照り焼きバーガー」今回登場するのは2種。