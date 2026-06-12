ラッピングが有料なことに納得がいかない御婦人。【漫画】本編を読む雑貨店で働いていると、思わず「そこ気になります!?」と言いたくなる場面に出くわすことがある。雑貨店の店長を務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんが描いた『有料ラッピング』も、そんな接客現場の“あるある”を描いた作品だ。今回は漫画の内容とともに、当時の心境について話を聞いた。■ラッピング100円にびっくり!?010203ある日、ハンカチを購入した