アディダス ジャパン(以下、アディダス)は2026年6月11日から6月28日(日)の期間、「Play Free(サッカーを自由に楽しむ)」というメッセージのもと、フットボールと、ファッション・音楽・ダンスなどさまざまなカルチャーが融合する期間限定フットボールパーク「adidas PLAY FREE PARK(アディダスプレイフリーパーク)」を「ミヤスタ」内にオープンする。【写真】通称“指示保”(森保監督公認の呼び方)の除幕の瞬間オープニングイベン