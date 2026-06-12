森保監督の等身大フィギュア“指示保”もお披露目！W杯を控えるサッカー日本代表に武藤嘉紀＆岩渕真奈がエール「最高の日本を」
アディダス ジャパン(以下、アディダス)は2026年6月11日から6月28日(日)の期間、「Play Free(サッカーを自由に楽しむ)」というメッセージのもと、フットボールと、ファッション・音楽・ダンスなどさまざまなカルチャーが融合する期間限定フットボールパーク「adidas PLAY FREE PARK(アディダスプレイフリーパーク)」を「ミヤスタ」内にオープンする。
【写真】通称“指示保”(森保監督公認の呼び方)の除幕の瞬間
「ミヤスタ」とは、同期間中にJFA(日本サッカー協会)メジャーパートナーである三井不動産株式会社(以下、三井不動産)がFIFAワールドカップ2026の開催に合わせて実施するイベント。「MIYASHITA PARK」を“応援の聖地”として「MIYASHITA STADIUM presented by三井不動産(略称：ミヤスタ)」と銘打ち、施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出する。期間中は日本代表戦のパブリックビューイングや森保一監督の等身大フィギュアフォトスポットの展示、「SAMURAI BLUE祭」と称した縁日ブースなどが展開される。
オープン初日となる6月11日、オープニングイベントが開催され、サッカー元日本代表の武藤嘉紀選手(ヴィッセル神戸)、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈さん、お笑いコンビ・コットンの西村真二さん、きょんさんが登場した。
イベント冒頭では会場に展示される森保一監督の等身大フィギュアがお披露目。ピッチに向けて指示を出す森保監督の姿を再現した通称“指示保(しじやす)”(※森保監督公認の呼び方)が除幕されると、岩渕さんは「お会いしたことがありますが、本当にそっくりです。森保さんの肌の質感まではわからないですけど、肌の感じはリアルなんだろうなと。かわいらしいなと思います」とコメント。武藤選手も続いて、「ロシアワールドカップで一緒に戦わせていただきましたが、下唇がクッと出るところとか本当にそのままなので、そっくりでかわいいです」と、ともに「かわいい」と表現した。
その後、武藤＆岩渕チームvsコットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。元日本代表コンビの圧勝かと思われたが、勝負は接戦の末、ドローに。西村さんが最後の1本を蹴ろうとする瞬間に岩渕さんが「外せ！」とヤジを飛ばす一幕もあった。西村さんは落ち着いて決めたが「『外せ！』って言われたんだけど！世界を見た人が端くれ芸人に、本気で外せ！って」と苦笑い。きょんさんも「元日本代表・岩渕真奈、とある芸人に外せ！」と架空の記事見出しを作り、息の合ったツッコミで会場を笑わせた。
6月14日(日本時間15日4時)にワールドカップ初戦を迎えるサッカー日本代表。武藤選手は「ベスト8、まだ見ぬ景色を見させていただきたいので、日本から少しでもパワーを届けられるよう、背中を押すことができればと思います」とエールを送り、岩渕さんは「いろいろな選手がいろいろな場所で経験を積んでいるので、最高の日本を見せてくれると思います」と期待を寄せた。
ゲスト陣も大興奮だった「adidas PLAY FREE PARK」および「ミヤスタ」は、6月28日(日)までの期間限定開催。サッカーファンはもちろん、渋谷を訪れた際には、熱気あふれる“応援の聖地”へ足を運んでみよう。
文＝浅野祐介
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「ミヤスタ」とは、同期間中にJFA(日本サッカー協会)メジャーパートナーである三井不動産株式会社(以下、三井不動産)がFIFAワールドカップ2026の開催に合わせて実施するイベント。「MIYASHITA PARK」を“応援の聖地”として「MIYASHITA STADIUM presented by三井不動産(略称：ミヤスタ)」と銘打ち、施設全体をサッカースタジアムに見立てた空間に演出する。期間中は日本代表戦のパブリックビューイングや森保一監督の等身大フィギュアフォトスポットの展示、「SAMURAI BLUE祭」と称した縁日ブースなどが展開される。
オープン初日となる6月11日、オープニングイベントが開催され、サッカー元日本代表の武藤嘉紀選手(ヴィッセル神戸)、元サッカー日本女子代表の岩渕真奈さん、お笑いコンビ・コットンの西村真二さん、きょんさんが登場した。
イベント冒頭では会場に展示される森保一監督の等身大フィギュアがお披露目。ピッチに向けて指示を出す森保監督の姿を再現した通称“指示保(しじやす)”(※森保監督公認の呼び方)が除幕されると、岩渕さんは「お会いしたことがありますが、本当にそっくりです。森保さんの肌の質感まではわからないですけど、肌の感じはリアルなんだろうなと。かわいらしいなと思います」とコメント。武藤選手も続いて、「ロシアワールドカップで一緒に戦わせていただきましたが、下唇がクッと出るところとか本当にそのままなので、そっくりでかわいいです」と、ともに「かわいい」と表現した。
その後、武藤＆岩渕チームvsコットンチームでフットゴルフ対決を行うことに。元日本代表コンビの圧勝かと思われたが、勝負は接戦の末、ドローに。西村さんが最後の1本を蹴ろうとする瞬間に岩渕さんが「外せ！」とヤジを飛ばす一幕もあった。西村さんは落ち着いて決めたが「『外せ！』って言われたんだけど！世界を見た人が端くれ芸人に、本気で外せ！って」と苦笑い。きょんさんも「元日本代表・岩渕真奈、とある芸人に外せ！」と架空の記事見出しを作り、息の合ったツッコミで会場を笑わせた。
6月14日(日本時間15日4時)にワールドカップ初戦を迎えるサッカー日本代表。武藤選手は「ベスト8、まだ見ぬ景色を見させていただきたいので、日本から少しでもパワーを届けられるよう、背中を押すことができればと思います」とエールを送り、岩渕さんは「いろいろな選手がいろいろな場所で経験を積んでいるので、最高の日本を見せてくれると思います」と期待を寄せた。
ゲスト陣も大興奮だった「adidas PLAY FREE PARK」および「ミヤスタ」は、6月28日(日)までの期間限定開催。サッカーファンはもちろん、渋谷を訪れた際には、熱気あふれる“応援の聖地”へ足を運んでみよう。
文＝浅野祐介
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