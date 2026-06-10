危ない夫の心臓1-1【漫画】「危ない夫の心臓」→本編をイッキ読み心臓に病気を抱えた夫の日常を描いた漫画「危ない夫の心臓」が反響を呼んでいる。かわいい画風で当時の心境や病状をわかりやすく伝え、同じ病を患う人からも多くの共感が寄せられている。作者のやよいかめさん(@yayoi_kame)に話を聞いた。危ない夫の心臓1-2危ない夫の心臓1-3危ない夫の心臓1-4危ない夫の心臓1-5※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです