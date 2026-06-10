"ギャラ飲み"で人生変わった!?経営者と4時間飲むだけで約2万円【漫画】本編をイッキ読み→美しさと若さをお金に換える若さと美しさを兼ね備えた女性が集まる「ギャラ飲み」という世界をご存じだろうか。高収入の男性たちにおごられ、お金で買ったステータスが自己価値と結びついていく。しかし、稼げるのは20〜25歳の短い期間であり、そこからは落ちぶれていくだけだという。『14歳で整形した私 「ブス」の呪いから解けて自分を好