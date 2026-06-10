名古屋市と福岡市どっちが都会か？の話【漫画】本編を読む「名古屋と福岡」どちらが都会なのか？47都道府県をランキングされることもあるが、地方の主要都市を比較すると、どうなのだろう？今回はＸで話題となった「名古屋と福岡」をギャグ漫画として描いた、のりば(@MangaNoriba)さんの創作漫画「名古屋市と福岡市どっちが都会か？の話」を紹介する。■名古屋をディスるような表現にこだわった理由名古屋市と福岡市どっちが都会か