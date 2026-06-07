星野リゾートは全国の愛犬と泊まれる施設において、2026年3月1日より利用規約を改定。これまで宿泊要件としていた混合ワクチンの接種頻度を、1年に1回から、国際的に参照されているガイドラインに沿った3年に1回へ見直した。これは、最新の獣医学的な知見に基づき、愛犬の健康維持と、施設における安全な滞在環境を高い次元で両立させるための対応。また、海外からの渡航犬向けに、入国時の検疫証明書での宿泊も新たに受け入れ。星