「静かだな…」と思った時は大抵ヤバいことをしている。【漫画】子育てと似てるエピソード20連発！「犬との暮らしで子育てとちょっと似てるなぁと思うこと」が、「わかりすぎる!!」「首がもげそうなほど頷いた」と大きな共感を呼んでいる。作者は、コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者としても知られるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。会社員として働きながら3人の子どもを育て、さらに2匹の柴犬とも暮らしている。