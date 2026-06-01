「静かなときは大抵ヤバいことしてる」犬と子育ての“共通あるある”に「首がもげそうなほど頷いた」と共感の嵐【作者に聞く】
【漫画】子育てと似てるエピソード20連発！
「犬との暮らしで子育てとちょっと似てるなぁと思うこと」が、「わかりすぎる!!」「首がもげそうなほど頷いた」と大きな共感を呼んでいる。作者は、コミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)の著者としても知られるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さん。会社員として働きながら3人の子どもを育て、さらに2匹の柴犬とも暮らしている。
作品では、柴犬との生活の中で「これ、子育てと似てるな…」と感じた瞬間がテンポよく描かれている。すると読者からは、「猫もです！」「ウチは鳥ですが、わかりみが過ぎます」「ウサギですが10年ぶりにコンセントカバー買いました」など、動物の垣根を超えた共感コメントが続出。
さらには「犬はいないけど、小1の次男に全部当てはまる」と、ペットを飼っていない人まで巻き込む事態となった。
■“臭いのに嗅ぎたくなる”現象
特に盛り上がったのが、「臭さがクセになる」というエピソードだ。「子供も犬も、臭いけど嗅ぎたくなるんですよね！」「耳の臭いがたまりません」「頭皮の匂いも臭いのにかわいい」など、なぜか愛おしく感じてしまう“謎の臭さ愛”を語るコメントが殺到。
中には「肉球が香ばしい」「だだちゃ豆の匂いがする」と、愛犬の肉球の香りを熱弁する人まで現れ、コメント欄は独特の盛り上がりを見せていた。
■静かなときほど危険!?
現在、柴犬兄妹は2匹とも1歳11カ月だというユウコトリトリさん。「どれもあるあるなんですが、1番“大変だー”と思ったのは『静かなときは大抵やばいことをしている』ですね」と話す。実際に「静かだなー」と思って庭をのぞくと、人工芝をかじっていたことがあったそうで、「人工芝、高かったのに」と苦笑い。
読者からも「うちは静かなときはケータイかじってます」といった悲鳴混じりの共感が寄せられていた。
■クスッと笑いたい日にぴったり
ユウコトリトリさんのブログ「カエル母さん！ときどき柴犬」やInstagramでは、子育てや柴犬との日常をテーマにした“あるある”漫画を日々更新中。犬好きはもちろん、育児中の人なら思わず「わかる…！」と頷いてしまう作品ばかりである。
取材協力：ユウコトリトリ(＠yuko_toritori)
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