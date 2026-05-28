6月は、環境保全について考え行動する『環境月間』です。 私たちが子どもの頃から学校で当たり前のように使ってきたチョーク。実は現在、日本国内で使われているダストレスチョークの約70％シェアを誇るトップメーカーが、北海道のある深刻な環境課題を解決しながら製品づくりを行っているのをご存知でしょうか？ 1937年の創業以来、“人にやさしく、地球にやさしい”ものづくりを追求してきた『日本理