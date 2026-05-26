2026年5月16日、横浜ハンマーヘッドの1階に、ワクワクするような新しい食のエリアが誕生した。大人気の生ドーナツ専門店「I'm donut？(アイムドーナツ？)」をはじめ、「dacō(ダコー)」「Neo Nice Burger(ネオ ナイス バーガー)」という注目3ブランドの同時オープン。さっそく内覧会に行ってきたので、そのすてきな空間と、ここでしか味わえないおいしい魅力をたっぷりとお届け！【写真】ハンマーヘッド限定メニュー。写真左下