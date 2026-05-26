『鼻腔ガンになった話』【漫画】まさかの鼻腔がん…？本編をイッキ読み主婦のやよいかめさんが自身の闘病体験を描いたコミックエッセイ『鼻腔ガンになった話』。本作に込めた思いや執筆のきっかけ、闘病を通して感じたことを紹介する。※本作は著者の闘病体験を描いたコミックエッセイです。紹介している病状や治療の経過には個人差があり、医学的な見解を代弁するものではありません。気がかりな症状がある場合は、必ず専門の医療