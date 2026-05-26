子供の頃、苦しんでいる愛猫を救えなかった。その虚しさと悔しさが、鹿島の獣医師としての原動力となっている。【漫画】本作を読む「俺の目の前で命の火は消させない！」。そんな強い信念を胸に、“救急救命獣医師”を目指す青年を描いた漫画『ER vet』が注目を集めている。「ER」は「Emergency Room＝救急室」、「vet」は「veterinarian＝獣医」を意味し、緊急を要する動物たちの命と向き合う獣医師の物語だ。本作を手掛けたのは