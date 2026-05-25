派遣スタッフの鈴木さんがいち早く気づいた、引田様の違和感とは!?【漫画】常連客の万引き犯化は珍しくない!?その理由は…？「万引き犯」というと、不審な動きをする人物を想像しがちだ。しかし実際には、「まさかあの人が？」と耳を疑うケースも少なくないという。今回は、アパレル業界で約10年働いたゆき蔵(@yuki_zo_08)さんによる実体験漫画から、“VIP客が万引き犯化した事件”を紹介する。■VIP客に起きた異変常連客が抱えて