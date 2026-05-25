2026年5月28日(木)から5月31日(日)までの4日間、六本木ヒルズ 大屋根プラザで、無印良品のレトルトカレー全45種類(※)を一度に楽しめるイベント「45種類 勢ぞろい、食べ比べ！無印良品 カレーフェス」が開催される。【写真】5月28日(木)から始まる無印良品カレーフェアにカレー全45種類が登場！(※)カレーの種類はイベント開催時点のもの。会期中に品切れになる可能性あり。2026年5月28日(木)から5月31日(日)まで、六本木ヒルズ 大