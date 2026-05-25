神奈川発の超人気ディスカウントスーパー「ロピア」を核とした商業施設「ロピアモール 滝ノ水」が、2026年5月21日、愛知県名古屋市緑区にオープンした。名古屋市内5店舗目となる「ロピア 名古屋滝ノ水店」に加え、日常使いに便利なテナントがそろう。注目は、中部エリア初上陸となるモール型の店舗形態。洗練された空間デザインや、名古屋滝ノ水店でしか買えない限定グルメなど、その全貌を紹介する。【画像】中部エリア初のロピア