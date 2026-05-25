育休から仕事に戻るとき、「みんなに迷惑をかけて申し訳ない」「以前と同じように動けるかな」と自分を追い込んでしまう人は多いはず。本人にとっては気が重く、会社側にとっても現場の負荷は切実な問題…。そんな、誰もが困る「育休あるある」の悩みを、「超合理的」に解決しているのがオイシックス・ラ・大地株式会社だ。【写真】「復職式」の様子同社は、ユニークな「復職式」をはじめとしたサポート体制で、まずは復職する本人