「これ見て！」「Aのお母さんじゃね？」とある生徒の母親のアカウントが特定され、SNSのグループで晒されていた！【中学生のSNS事情を読む】ある生徒の母親のアカウントを特定し、晒している！「ラストにゾッ」7歳差の男の子兄弟を育てるワーママのヨカ(@yoka9003)さんが、長男のスマホデビューを機に目撃した中学生のSNS事情。そこには、大人も驚愕するようなリアルな世界が広がっていた。｢そろそろ子どもにスマホを持たせようか