スーパーのレジが混雑していた。後列に並んでいると先頭に割り込もうとするおばさんが現われて…!?マメ美(@mamemi7184)さんが見た、実録漫画『ほんとにあったレジの話』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】許せる？→「カートごと突進してきたおばさん」を読む■レジの割り込みをあきらめないおばさん『ほんとにあったレジの話』04『ほんとにあったレジの話』06 『ほんとにあったレジの話』08『ほんとにあったレジの話』09『ほん