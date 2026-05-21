大行列のレジで「先に入れてくれない？」割り込みおばさん登場！カートで男性に突進!?ブチ切れ寸前で相手が放った一言【インタビュー】
スーパーのレジが混雑していた。後列に並んでいると先頭に割り込もうとするおばさんが現われて…!?マメ美(@mamemi7184)さんが見た、実録漫画『ほんとにあったレジの話』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】許せる？→「カートごと突進してきたおばさん」を読む
■レジの割り込みをあきらめないおばさん
スーパーでレジ待ちの列ができていた。順番を待っていると先頭のほうにカートを持ったおばさんが現れ、「先にやってもいいかい？」と言う。意味がわからずに聞き返すと、「こんなに買っちゃってんだから、先入れてくれない!?」と言っている。言われた男性は驚きつつも、「みんな並んで待ってるので、列の後ろに並んでくださいね」と断った。
あきらめて列に並ぶかと思いきや、おばさんは次にマメ美さんの前に並んでいる男性をターゲットにした。「入れてくれ」と言わんばかりの態度で男性の前に立つ、おばさん。男性はさきほどのやり取りを一部始終見ていたこともあって不機嫌なオーラを放っているが、おばさんは諦めずカートごと男性に突進。カートのタイヤが男性の靴を踏みつけると、「人の足を踏みつけてまで割り込みたいなら、どうぞ」と割り込みを促した。
そのうえで、おばさんの態度を一喝。言われたおばさんは憤慨し、退散した。「そそくさと退散したのは、おそらく自分より若い人に『生き方』を否定されたからかな〜、と個人的には思いました」とマメ美さん。結果的におばさんは退散したが、「人が多かったので最後までは見えなかったんですが、違う列に並んだとは思います…！たぶん(笑)！」と話す。
現在は、主にInstagramで漫画投稿をしているマメ美さん。「育児漫画を趣味で描いていたら、友人にInstagramで描けば？と勧められて始めました」気軽にスタートしたが、節分の話や今回のレジの話が大きくバズり、フォロワーは3.5万人を誇る。「SNSって流れてくる量が多いので、わかりやすく、読みやすく、視覚的に入りやすく…。とりあえずそこを意識しています。描いていて『漫画で状況を伝えるって思っていたより大変なんだなぁ…』と感じました」と、制作中の苦労も聞くことが出来た。現在は、「ほかのサイトで漫画を描いたり、たまに趣味の漫画を描いてます！」と、活動の幅も広げている。
画像提供：マメ美(@mamemi7184)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■レジの割り込みをあきらめないおばさん
あきらめて列に並ぶかと思いきや、おばさんは次にマメ美さんの前に並んでいる男性をターゲットにした。「入れてくれ」と言わんばかりの態度で男性の前に立つ、おばさん。男性はさきほどのやり取りを一部始終見ていたこともあって不機嫌なオーラを放っているが、おばさんは諦めずカートごと男性に突進。カートのタイヤが男性の靴を踏みつけると、「人の足を踏みつけてまで割り込みたいなら、どうぞ」と割り込みを促した。
そのうえで、おばさんの態度を一喝。言われたおばさんは憤慨し、退散した。「そそくさと退散したのは、おそらく自分より若い人に『生き方』を否定されたからかな〜、と個人的には思いました」とマメ美さん。結果的におばさんは退散したが、「人が多かったので最後までは見えなかったんですが、違う列に並んだとは思います…！たぶん(笑)！」と話す。
現在は、主にInstagramで漫画投稿をしているマメ美さん。「育児漫画を趣味で描いていたら、友人にInstagramで描けば？と勧められて始めました」気軽にスタートしたが、節分の話や今回のレジの話が大きくバズり、フォロワーは3.5万人を誇る。「SNSって流れてくる量が多いので、わかりやすく、読みやすく、視覚的に入りやすく…。とりあえずそこを意識しています。描いていて『漫画で状況を伝えるって思っていたより大変なんだなぁ…』と感じました」と、制作中の苦労も聞くことが出来た。現在は、「ほかのサイトで漫画を描いたり、たまに趣味の漫画を描いてます！」と、活動の幅も広げている。
画像提供：マメ美(@mamemi7184)
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