「人類のポテンシャルを引き出す」をミッションに掲げ、コンディショニングという側面から我々の生活をサポートしてくれるブランド「TENTIAL」。なかでも、日本人の多くが抱える深刻な睡眠課題に正面から向き合い誕生した疲労回復パジャマ「BAKUNE」シリーズは、トップアスリートから多忙を極めるビジネスパーソンまで、多くの層から絶大な支持を得ている。そんな「BAKUNE」シリーズの最新作として、TENTIALが持てる技術を詰め込ん