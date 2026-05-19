「旅を楽しくする」をテーマに展開する星野リゾートは、九州・山口エリアにおける拠点展開を加速。2025年12月に開業し、米国発祥の世界最大の英文週刊ニュース誌「TIME」が発表した「2026年 世界で最も素晴らしい場所」に選出され、世界から注目を集める「リゾナーレ下関」を皮切りに、2026年7月には福岡県北九州市に「BEB5門司港 by 星野リゾート」、2027年夏には佐賀県嬉野市に温泉旅館「界 嬉野」を相次いで開業予定。これによ