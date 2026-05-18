当たり前のように家に居座り、日に日に行動がエスカレートしていくキミちゃん。【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読む自身の体験談や読者から寄せられたエピソードをもとに、ご近所トラブルや子育て問題を描いているエェコ(@nakiri_aik)さん。XやInstagramで発表されている作品には、「本当にありそうで怖い」「自分も似た経験がある」と共感の声が多数寄せられている。今回紹介するのは、“放置子”問題をテーマにした「娘の友