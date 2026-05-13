今や旅行の必需品となった「モバイルバッテリー」。実は2026年4月24日から、航空機内への持ち込み・使用ルールが大きく変わっているのをご存知だろうか。【画像】「機内でバッテリーを持ち運ぶことに不安を感じるか」に対しての回答本記事では、最新の調査データと専門家のアドバイスを交えながら、モバイルバッテリーについての新ルールを解説。休日や夏休みに、飛行機で出かける予定のある人はチェックしておこう。航空機内にお