組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！動くたびに広がるすそが、軽やかな印象を与えられるフレアシルエット。同時に甘さや存在感も強い形だから、なるべくさらっとした素材選びが重要に。ベーシックの延長で形や素材でアップデートを。【POINT】シャツを腰に巻きつけたようなレイヤードデザインのフレアスカート。長く垂れるリボンのすそでニュアン