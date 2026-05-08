現代社会では、スマホひとつあればどこにでも行ける。方向オンチであろうと地図アプリで難なく目的地にたどり着ける便利な時代である。今回紹介する作品は、そんな地図アプリのストリートビューをモチーフにしたホラー漫画である。現代的なこのアイテムに潜む怪異とは…？ストリートビューに映り込んでいたものとは一体…!?【ホラー漫画】『地図アプリ』を読む地図アプリに潜む怪異とは？病院の一室に、入院生活が長引いて暇を持て