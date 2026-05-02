「いい人そう」と思ってお見合い結婚した相手は男尊女卑の激しい人だった…!!【漫画】本編を読むゆっぺさん(@yuppe2)が描く『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』が大きな反響を呼んでいる。実の祖母であるキヨさんの過酷な半生を綴った本作は、多くの読者の心を揺さぶっている。■男尊女卑の激しい夫との過酷な日々「明後日祭りに行くからな」と言われ、喜ぶキヨ祭り当日、支度ができたことを夫に告げると…