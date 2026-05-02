「お前は一人で留守番してろ」オシャレまでして夫とのお祭りを楽しみにしていたのに、冷たい仕打ちに言葉も出ない【作者に聞く】

「お前は一人で留守番してろ」オシャレまでして夫とのお祭りを楽しみにしていたのに、冷たい仕打ちに言葉も出ない【作者に聞く】