ゴールデンウィークのお台場の風物詩となっている肉フェス。2026年も「肉フェス(R)2026 TOKYO JAPAN Premium20」と題し、4月29日(祝)〜5月10日(日)まで肉フェス史上最長の計12日間開催する。選び抜かれたプレミアムな20店舗が参加し、肉フェスオリジナルのメニューも登場。おなかを満たす至極の肉料理を提供する。【写真】「牛恋」(東京都渋谷区)の「肉フェス限定 チーズさいくぅ〜丼」「肉フェス(R)2026 TOKYO JAPAN Premium20」