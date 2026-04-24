北海道でも続々と満開を迎えている2026年の桜。ソメイヨシノはすっかり葉桜となったこの時期も、八重桜など見頃の遅い桜は本州でもまだ楽しめるスポットがある。今回は、今週末(4月25日・26日)に見頃の桜を楽しめそうなスポットをピックアップ！現時点の予想から週末に7分咲き〜満開となりそうな人気お花見名所を紹介する。【画像】全国の開花状況マップ(2026年4月22日現在)今見頃の桜スポットをピックアップ(写真は弥彦公園の桜)