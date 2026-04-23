ラッシーはインド発祥の飲み物【画像を見る】ラッシーってどんなもの？作りやすいレシピもご紹介インド料理店でカレーのお供といえば、あの「ラッシー」！さわやかな酸味とさっぱりした甘さがたまりませんよね。実はラッシーは、ヨーグルトをベースにしたインドの伝統的な冷たい飲み物で、おうちでもとっても簡単に作れるんです。その万能ドリンク「ラッシー」の魅力と、初心者さんでもすぐに試せるレタスクラブの簡単レシピをご紹