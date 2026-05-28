三原康裕のSOUND OF SUNRISE、初の旗艦店を横浜にオープン──音楽・ストリート・サステナビリティが交差する新拠点
近年、ファッションにおいて“スポーツ”は、単なる機能性やアクティブウェアを意味する言葉ではなくなっています。身体を動かすこと、街を歩くこと、音楽を聴くこと、コミュニティに参加すること。そのすべてを横断しながら、ライフスタイルそのものを再編集する概念へと変化しています。
そんな時代感覚の中で、デザイナー三原康裕が手がけるライフスタイルスポーツブランド「SOUND OF SUNRISE（サウンド オブ サンライズ）」が、ブランド初となる旗艦店「SOUND OF SUNRISE YOKOHAMA」を、6月5日にMARINE & WALK YOKOHAMAへオープンします。
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
Maison MIHARA YASUHIROで知られる三原康裕は、これまでファッションとストリート、クラフト、音楽的感覚を横断しながら独自のクリエイションを続けてきました。今回のSOUND OF SUNRISEもまた、単なるスポーツブランドではありません。“Life is Sports”をマニフェストに掲げ、スポーツを「生き方を形づくるプロセス」として再定義しています。
AW25 Visual | Courtesy of SOUND OF SUNRISE
横浜という“余白”を選んだ理由
今回、旗艦店の場所として選ばれたのは、海辺の空気と都市カルチャーが交差するMARINE & WALK YOKOHAMA。東京とは異なる時間の流れを持ちながら、音楽、アート、ストリートカルチャーが自然に混ざり合う横浜という街は、SOUND OF SUNRISEの思想とも重なります。
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
新店舗では、2026年春夏コレクションに加え、店舗限定アイテムや、アーティスト「ドキドキクラブ」とのコラボレーションアイテムなども展開。単なる“販売拠点”ではなく、ローカルカルチャーと接続する実験的な空間として機能していきます。
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
“ショッピング”ではなく、“カルチャー体験”
店舗空間もまた、従来のファッションストアとは異なるアプローチが取られています。
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
OSB合板を使用したラフでインダストリアルな空間設計に加え、大型スピーカーやDJ機材を搭載した「S.O.S Sound Chari」を設置。海辺の風を感じる開放的な空間の中で、ショッピングだけでなく、音楽やストリートカルチャーそのものを体感できる構成になっています。
特に印象的なのが、“Sweep Out Streets”という活動です。
S.O.S Sound Chari | Courtesy of SOUND OF SUNRISE
ブランド名の略称“S.O.S”を冠したこの定例イベントでは、「S.O.S Sound Chari」を先頭に、音楽を流しながら街を巡回し、地域清掃を行います。ゴミ拾いという行為を、“義務”ではなくポジティブなカルチャー体験へ変換していく試みです。
“サステナビリティ”を自然に組み込む
SOUND OF SUNRISE YOKOHAMAでは、使い捨てショッパーの提供も行いません。代わりに導入されるのが、「TO&FRO」と協業したECO BAGと、不要になったエコバッグを循環させる「SOS BAG POOL」です。
S.O.S ECO BAG（左）税込 \1,650・（右）税込 \1,430
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
近年、サステナビリティは“主張”として消費される場面も少なくありません。しかしSOUND OF SUNRISEが提示しているのは、もっと日常に近い感覚です。街を歩き、音楽を聴き、自然に循環へ参加する。その延長線上に、ブランド体験が存在しています。
SWEEP OUR STREETS T-SHIRT \5,500（税込） BLACK
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
また、店舗では横浜ローカルにフォーカスしたZINEも不定期で発行予定。創刊号では、アーティスト「ドキドキクラブ」が、横浜の日常に潜む“違和感”や“ゆるさ”を独自のドローイングで再解釈しています。
ZINE | Courtesy of SOUND OF SUNRISE
“Life is Sports”という思想
SOUND OF SUNRISEが掲げる“Life is Sports”とは、勝敗や競技性だけを意味するものではありません。日々身体を動かし、街を歩き、カルチャーへ参加し続けること。その積み重ねによって感性や身体が形づくられていくという考え方です。テクニカルなパターンワークやヴィンテージライクな加工を取り入れたウェアもまた、そうした思想を支えるプロダクトとして存在しています。
SWEEP OUR STREETS CAP \4,950（税込） BLACK
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
ファッション、音楽、ストリート、サステナビリティ。その境界線を曖昧にしながら、新しい“都市生活のスポーツ性”を提案するSOUND OF SUNRISE。横浜という街から始まるこの試みは、単なる新店舗オープン以上の意味を持っているのかもしれません。
BIKE TOTO BAG （WHITE / BLACK） \5,850（税込）
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
【INFORMATION】
SOUND OF SUNRISE YOKOHAMA
オープン日：
2026年6月5日（金）
場所：
MARINE & WALK YOKOHAMA
神奈川県横浜市中区新港1-3-1
そんな時代感覚の中で、デザイナー三原康裕が手がけるライフスタイルスポーツブランド「SOUND OF SUNRISE（サウンド オブ サンライズ）」が、ブランド初となる旗艦店「SOUND OF SUNRISE YOKOHAMA」を、6月5日にMARINE & WALK YOKOHAMAへオープンします。
Maison MIHARA YASUHIROで知られる三原康裕は、これまでファッションとストリート、クラフト、音楽的感覚を横断しながら独自のクリエイションを続けてきました。今回のSOUND OF SUNRISEもまた、単なるスポーツブランドではありません。“Life is Sports”をマニフェストに掲げ、スポーツを「生き方を形づくるプロセス」として再定義しています。
AW25 Visual | Courtesy of SOUND OF SUNRISE
横浜という“余白”を選んだ理由
今回、旗艦店の場所として選ばれたのは、海辺の空気と都市カルチャーが交差するMARINE & WALK YOKOHAMA。東京とは異なる時間の流れを持ちながら、音楽、アート、ストリートカルチャーが自然に混ざり合う横浜という街は、SOUND OF SUNRISEの思想とも重なります。
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
新店舗では、2026年春夏コレクションに加え、店舗限定アイテムや、アーティスト「ドキドキクラブ」とのコラボレーションアイテムなども展開。単なる“販売拠点”ではなく、ローカルカルチャーと接続する実験的な空間として機能していきます。
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
“ショッピング”ではなく、“カルチャー体験”
店舗空間もまた、従来のファッションストアとは異なるアプローチが取られています。
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
OSB合板を使用したラフでインダストリアルな空間設計に加え、大型スピーカーやDJ機材を搭載した「S.O.S Sound Chari」を設置。海辺の風を感じる開放的な空間の中で、ショッピングだけでなく、音楽やストリートカルチャーそのものを体感できる構成になっています。
特に印象的なのが、“Sweep Out Streets”という活動です。
S.O.S Sound Chari | Courtesy of SOUND OF SUNRISE
ブランド名の略称“S.O.S”を冠したこの定例イベントでは、「S.O.S Sound Chari」を先頭に、音楽を流しながら街を巡回し、地域清掃を行います。ゴミ拾いという行為を、“義務”ではなくポジティブなカルチャー体験へ変換していく試みです。
“サステナビリティ”を自然に組み込む
SOUND OF SUNRISE YOKOHAMAでは、使い捨てショッパーの提供も行いません。代わりに導入されるのが、「TO&FRO」と協業したECO BAGと、不要になったエコバッグを循環させる「SOS BAG POOL」です。
S.O.S ECO BAG（左）税込 \1,650・（右）税込 \1,430
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
近年、サステナビリティは“主張”として消費される場面も少なくありません。しかしSOUND OF SUNRISEが提示しているのは、もっと日常に近い感覚です。街を歩き、音楽を聴き、自然に循環へ参加する。その延長線上に、ブランド体験が存在しています。
SWEEP OUR STREETS T-SHIRT \5,500（税込） BLACK
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
また、店舗では横浜ローカルにフォーカスしたZINEも不定期で発行予定。創刊号では、アーティスト「ドキドキクラブ」が、横浜の日常に潜む“違和感”や“ゆるさ”を独自のドローイングで再解釈しています。
ZINE | Courtesy of SOUND OF SUNRISE
“Life is Sports”という思想
SOUND OF SUNRISEが掲げる“Life is Sports”とは、勝敗や競技性だけを意味するものではありません。日々身体を動かし、街を歩き、カルチャーへ参加し続けること。その積み重ねによって感性や身体が形づくられていくという考え方です。テクニカルなパターンワークやヴィンテージライクな加工を取り入れたウェアもまた、そうした思想を支えるプロダクトとして存在しています。
SWEEP OUR STREETS CAP \4,950（税込） BLACK
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
ファッション、音楽、ストリート、サステナビリティ。その境界線を曖昧にしながら、新しい“都市生活のスポーツ性”を提案するSOUND OF SUNRISE。横浜という街から始まるこの試みは、単なる新店舗オープン以上の意味を持っているのかもしれません。
BIKE TOTO BAG （WHITE / BLACK） \5,850（税込）
Courtesy of SOUND OF SUNRISE
【INFORMATION】
SOUND OF SUNRISE YOKOHAMA
オープン日：
2026年6月5日（金）
場所：
MARINE & WALK YOKOHAMA
神奈川県横浜市中区新港1-3-1