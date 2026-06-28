スヌーピーデザインのフェイラー新作が「スヌーピー in 銀座 2026」WEB限定で登場、七夕やキャラ弁モチーフのハンカチも
2026年7月15日(水)から銀座三越で開催される、スヌーピーのグッズが盛りだくさんの人気イベント「スヌーピー in 銀座 2026」。会場まで足を運べない人も楽しめるよう、三越伊勢丹オンラインストア限定の「WEBアイテム」が用意されている。販売は2026年7月1日(水)12時からスタートする。
【画像】テディベアを抱きしめるスヌーピーが登場、フェイラー新作4種を見る
WEB限定で登場するのは、フェイラーの新作4種、kottyのオーダーメイドトートバッグ、そしてアートギャラリーedom(エドム)の絵画作品。いずれも催物会場では販売されないため、欲しい人は必ずオンラインでの購入になる。
■フェイラー新作の主役はリアローズ×Bearシリーズ
真っ先にチェックしたいのが、フェイラーで長年愛されるリアローズ柄をベースにした「Bear」シリーズ。
「ハンカチ Bear」(2970円・一人5点まで)は、小さなバラの蕾が散りばめられた中で、テディベアをぎゅっと抱きしめるスヌーピーが描かれた1枚。今年の「スヌーピー in 銀座」のテーマ「DEAR BUDDY いつも、ずっと、きみと。」をそのまま閉じ込めたようなデザインだ。
おそろいで持ちたい「巾着 Bear」(8250円・一人1点まで)は、内側がブラックのギンガムチェックという凝った仕様。約22.5×22.5センチのサイズ感は、バッグの中の整理整頓に活躍してくれる。
■7月の風物詩を1枚に閉じ込めた「ハンカチ 七夕」
「ハンカチ 七夕」(2970円・一人5点まで)は、笹と七夕飾りが夜の星空に揺らめく、季節感あふれる1枚。天の川を流れるウッドストックもポイントに。発売タイミングが七夕(7月7日)目前なのも見逃せない。
■見ているだけで楽しい「ハンカチ キャラ弁」
「ハンカチ キャラ弁」(2970円・一人5点まで)は、お弁当箱の中におむすびになったスヌーピーとチャーリー・ブラウンが並ぶ遊び心満載の1枚。タコさんウインナー、卵焼き、唐揚げ、そして添えのいちごまで、お弁当の定番がぎゅっと詰まって、ピクニックに連れていきたくなる絵柄だ。
■配色を自分で選べる、kottyのオーダートートバッグ
「【受注生産】WEB限定 シルエットL トートバッグ」(2万3100円)は、花束を持ったスヌーピーのシルエットがアクセントの牛革トート。A4サイズやノートPCもしっかり収納できるので、通勤バッグとしても頼れる一品だ。
最大の魅力は、バッグ本体16色×スヌーピー＆ハンドル16色から自分で選べる完全カスタマイズ仕様。色合わせ次第で甘くも大人っぽくも仕上がるので、自分のワードローブになじむ組み合わせをじっくり考えたい。受注期間は2026年7月1日(水)12時〜7月21日(火)20時、お届けは10月下旬以降の予定だ。
■眠るスヌーピーに踊るスヌーピー、edomのアート作品
WEB限定にはアート作品もラインナップ。「絵画 ZZZZ・・・」(8万2500円)は、PEANUTSのキャラクターたちが「ZZZZ」と眠る様子を人文字で表現した版画。約33×70センチと横長サイズなので、寝室や書斎の壁にしっくりおさまる。
さらにスケール感のある「絵画 Happy Dance / キャンバス」(30万2500円)は、チャーリー・ブラウンとスヌーピーがハッピーダンスを踊る姿を、約94×111センチのキャンバスに閉じ込めた1点。鮮やかなイエローが部屋を一気に明るくしてくれそう。どちらもシリアルナンバー・証明書・額付きで、販売期間は2026年7月20日(祝)10時までと限られている。
気になる商品はあらかじめリストアップしておいて、発売日と同時にチェックを始めよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※数量限定の商品は品切れになる場合があります。
※画像は一部イメージです。
※掲載情報は2026年6月23日時点のものです。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】テディベアを抱きしめるスヌーピーが登場、フェイラー新作4種を見る
■フェイラー新作の主役はリアローズ×Bearシリーズ
真っ先にチェックしたいのが、フェイラーで長年愛されるリアローズ柄をベースにした「Bear」シリーズ。
「ハンカチ Bear」(2970円・一人5点まで)は、小さなバラの蕾が散りばめられた中で、テディベアをぎゅっと抱きしめるスヌーピーが描かれた1枚。今年の「スヌーピー in 銀座」のテーマ「DEAR BUDDY いつも、ずっと、きみと。」をそのまま閉じ込めたようなデザインだ。
おそろいで持ちたい「巾着 Bear」(8250円・一人1点まで)は、内側がブラックのギンガムチェックという凝った仕様。約22.5×22.5センチのサイズ感は、バッグの中の整理整頓に活躍してくれる。
■7月の風物詩を1枚に閉じ込めた「ハンカチ 七夕」
「ハンカチ 七夕」(2970円・一人5点まで)は、笹と七夕飾りが夜の星空に揺らめく、季節感あふれる1枚。天の川を流れるウッドストックもポイントに。発売タイミングが七夕(7月7日)目前なのも見逃せない。
■見ているだけで楽しい「ハンカチ キャラ弁」
「ハンカチ キャラ弁」(2970円・一人5点まで)は、お弁当箱の中におむすびになったスヌーピーとチャーリー・ブラウンが並ぶ遊び心満載の1枚。タコさんウインナー、卵焼き、唐揚げ、そして添えのいちごまで、お弁当の定番がぎゅっと詰まって、ピクニックに連れていきたくなる絵柄だ。
■配色を自分で選べる、kottyのオーダートートバッグ
「【受注生産】WEB限定 シルエットL トートバッグ」(2万3100円)は、花束を持ったスヌーピーのシルエットがアクセントの牛革トート。A4サイズやノートPCもしっかり収納できるので、通勤バッグとしても頼れる一品だ。
最大の魅力は、バッグ本体16色×スヌーピー＆ハンドル16色から自分で選べる完全カスタマイズ仕様。色合わせ次第で甘くも大人っぽくも仕上がるので、自分のワードローブになじむ組み合わせをじっくり考えたい。受注期間は2026年7月1日(水)12時〜7月21日(火)20時、お届けは10月下旬以降の予定だ。
■眠るスヌーピーに踊るスヌーピー、edomのアート作品
WEB限定にはアート作品もラインナップ。「絵画 ZZZZ・・・」(8万2500円)は、PEANUTSのキャラクターたちが「ZZZZ」と眠る様子を人文字で表現した版画。約33×70センチと横長サイズなので、寝室や書斎の壁にしっくりおさまる。
さらにスケール感のある「絵画 Happy Dance / キャンバス」(30万2500円)は、チャーリー・ブラウンとスヌーピーがハッピーダンスを踊る姿を、約94×111センチのキャンバスに閉じ込めた1点。鮮やかなイエローが部屋を一気に明るくしてくれそう。どちらもシリアルナンバー・証明書・額付きで、販売期間は2026年7月20日(祝)10時までと限られている。
気になる商品はあらかじめリストアップしておいて、発売日と同時にチェックを始めよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※数量限定の商品は品切れになる場合があります。
※画像は一部イメージです。
※掲載情報は2026年6月23日時点のものです。
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