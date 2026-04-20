ファッション通販の老舗「ニッセン」から、スヌーピーをデザインに取り入れた新作バッグが3型登場。“スヌーピー愛が溢れすぎるMD”が企画したというこの新作は、スヌーピーのデザインを取り入れつつも子どもっぽくならずに大人がおしゃれに持てることを目指して作られたのだとか。【写真】スヌーピーデザインの10ポケットバッグ3型を見るそれぞれ10個もポケットが備わっていて、細かな小物たちに定位置を決めて持ち歩けるのが便利