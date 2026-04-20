スヌーピーデザインの新作バッグ3型はなんとポケットが10個も！「ニッセン」でリーズナブルに購入可能
ファッション通販の老舗「ニッセン」から、スヌーピーをデザインに取り入れた新作バッグが3型登場。“スヌーピー愛が溢れすぎるMD”が企画したというこの新作は、スヌーピーのデザインを取り入れつつも子どもっぽくならずに大人がおしゃれに持てることを目指して作られたのだとか。
【写真】スヌーピーデザインの10ポケットバッグ3型を見る
それぞれ10個もポケットが備わっていて、細かな小物たちに定位置を決めて持ち歩けるのが便利！機能性にもこだわった自信作を早速チェックしていこう。
■迫力あるスヌーピーのビッグなアップリケがアクセントに！
「10ポケット寝そべりデザイン2WAYボストンバッグ」(4939円)は、スヌーピーの特大アップリケが存在感たっぷり！トレンドの横長シルエットが取り入れられ、大人っぽくコーデできそう。ポケットは内側が9個、外側に1個。手持ちのほか、付属のストラップでななめがけしてもOK。
■小ぶりなトートはお弁当箱入れとしてもメインバッグとしても優秀
ランチトートサイズの「10ポケット刺しゅう入シンプルトートバッグ」(3289円)は、スヌーピーの刺しゅうアートと差し色にしやすいカラーリングを組み合わせた、デイリー使いにぴったりのバッグ。小ぶりながら、内側に6個、外側に4個のポケットが備わり、収納力も抜群。カラーは、バイカースタイルのスヌーピーがデザインされたチャコール、ハッピーダンスを踊るスヌーピーとウッドストックがかわいいブルー、「PEANUTS」ロゴを背景にしたカーキの3色。
■トレンドの巾着バッグが、リュックとしても持てる便利な2WAYに
A4のファイルもすっぽり入る「10ポケットドロストデザイン2WAYリュックサック」(5489円)は、リュックとしてもショルダーとしても持てる優れもの。トレンド感のあるドロスト仕様を生かしたユニークなアイテムだ。ポケットは内側に6個、外側に4個。カラーはジョー・クールのデザインが映える黒、黒メッシュがアクセントになったベージュ×黒の2タイプ。
以上のアイテムは、ニッセンで注文可能。スヌーピーの愛嬌、トレンド感のあるデザイン、優れた機能性の3拍子そろったバッグを、春のコーディネートに取り入れてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】スヌーピーデザインの10ポケットバッグ3型を見る
それぞれ10個もポケットが備わっていて、細かな小物たちに定位置を決めて持ち歩けるのが便利！機能性にもこだわった自信作を早速チェックしていこう。
「10ポケット寝そべりデザイン2WAYボストンバッグ」(4939円)は、スヌーピーの特大アップリケが存在感たっぷり！トレンドの横長シルエットが取り入れられ、大人っぽくコーデできそう。ポケットは内側が9個、外側に1個。手持ちのほか、付属のストラップでななめがけしてもOK。
■小ぶりなトートはお弁当箱入れとしてもメインバッグとしても優秀
ランチトートサイズの「10ポケット刺しゅう入シンプルトートバッグ」(3289円)は、スヌーピーの刺しゅうアートと差し色にしやすいカラーリングを組み合わせた、デイリー使いにぴったりのバッグ。小ぶりながら、内側に6個、外側に4個のポケットが備わり、収納力も抜群。カラーは、バイカースタイルのスヌーピーがデザインされたチャコール、ハッピーダンスを踊るスヌーピーとウッドストックがかわいいブルー、「PEANUTS」ロゴを背景にしたカーキの3色。
■トレンドの巾着バッグが、リュックとしても持てる便利な2WAYに
A4のファイルもすっぽり入る「10ポケットドロストデザイン2WAYリュックサック」(5489円)は、リュックとしてもショルダーとしても持てる優れもの。トレンド感のあるドロスト仕様を生かしたユニークなアイテムだ。ポケットは内側に6個、外側に4個。カラーはジョー・クールのデザインが映える黒、黒メッシュがアクセントになったベージュ×黒の2タイプ。
以上のアイテムは、ニッセンで注文可能。スヌーピーの愛嬌、トレンド感のあるデザイン、優れた機能性の3拍子そろったバッグを、春のコーディネートに取り入れてみて！
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